El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (Copcyl) alertó de las consecuencias del acceso prematuro a las redes sociales sobre la salud física y mental de los menores y recomendó retirar por completo el permiso “de golpe” aunque los padres ya lo hayan concedido. Para ayudar en este proceso, la entidad colegial impartirá el próximo martes, 1 de diciembre, cursos gratuitos en varias provincias -a las 19:30 horas en la Biblioteca de Castilla y León en Valladolid- destinado a enseñar a las familias cómo frenar este acceso precoz y dar marcha atrás.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2026, el 45,5 por ciento de los menores de entre 6 y 15 años de Castilla y León dispone de teléfono móvil. No obstante, el estudio “Infancia, adolescencia y bienestar digital”, presentado por Unicef en octubre de 2026, revela que el 78,4 por ciento de los alumnos de quinto y sexto de Primaria de la Comunidad ya está registrado en alguna plataforma, incluso sin disponer de un dispositivo propio.

El decano-presidente del Copcyl, David Cortejoso, especializado en nuevas tecnologías en la infancia y adolescencia, advirtió de que los menores de 16 años carecen de la “madurez, educación digital y bagaje necesarios” para encajar emocionalmente los contenidos a los que se exponen, lo que provoca un “impacto negativo en su conducta, sus valores y sus emociones”. “Hacerle entender a un menor que las redes son negativas para ellos es complicado, pero los padres, con la cantidad de evidencia científica que hay, no deberían esperar más”, afirmó Cortejoso, cuya postura coincide con el debate legislativo abierto en España para elevar de 14 a 16 años la edad de consentimiento para el tratamiento de datos personales.

Retrasar el acceso

En este sentido, los psicólogos defendieron retrasar el acceso hasta los 16 años e insistieron en que alcanzar esa edad no implica utilizar estas herramientas sin límites ni supervisión, dado que las plataformas están diseñadas para retener la atención de los usuarios el mayor tiempo posible con fines económicos. Ante las situaciones en las que las familias deciden rectificar tras haber autorizado el uso, Cortejoso sostuvo que cada caso debe valorarse individualmente, pero aconsejó actuar con firmeza: “Mi opinión es quitárselas de golpe. Nada de progresivamente”. Aunque el decano-presidente del Copcyl reconoció que antes de los 14 años resulta más sencillo imponer estas normas y que siempre es preferible negociar, recalcó que existen decisiones de protección que no pueden quedar supeditadas al consentimiento de los hijos.

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“Lo importante es explicar las razones, mantener los límites y asumir que el desacuerdo de los hijos forma parte del proceso educativo”, aseguró el psicólogo, quien recomendó fijar los 16 años como referencia para reconsiderar el permiso y ofrecer alternativas de ocio como el deporte, las relaciones personales, los estudios y la convivencia familiar.