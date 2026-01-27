Las pulseras antimaltrato irán en el tobillo y serán más fiables

Los nuevos dispositivos de seguimiento a maltratadores se colocarán en el tobillo, tendrán una batería más larga, una tarjeta eSIM no extraíble y estarán fabricadas con material antivandálico, según informó ayer la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Así lo anunció Redondo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se aprobó un acuerdo por el que se autoriza la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual.

El contrato, con una duración inicial de 36 meses, cuenta con un presupuesto base de licitación de 71.369.269,41 euros, que podría elevarse hasta los 111.100.438,80 euros (valor estimado del contrato), si se dieran las dos prórrogas anuales que serán posibles y con ellas, la duración máxima será de 60 meses.

Entre los cambios introducidos en el nuevo contrato, Igualdad destacó que se incrementa el número de dispositivos a adquirir hasta un total de 17.660 y se fija en 2.000 el stock mínimo de dispositivos disponibles para su instalación en cualquier punto del territorio nacional en menos de 24 horas. También se garantizará la sustitución de dispositivos en menos de 24 horas y se exigirá la reparación de cualquiera que se haya manipulado, roto o averiado en un máximo de tres meses.

Asimismo, precisó que se realizaron ajustes en las características exigidas para asegurar que los dispositivos sean en su mayoría tobilleras, en vez de brazaletes. “Según nos indican los técnicos, es un dispositivo mucho más fiable, menos manipulable”, subrayó la ministra de Igualdad en la rueda de prensa. Las tobilleras contarán con geoposicionamientos de manera autónoma para tener al investigado, inculpado o condenado localizado incluso si deja intencionadamente el teléfono móvil en su domicilio.

Mejoras en los dispositivos

A esto se unirán baterías recargables de mayor capacidad, mecanismos de protección contra la manipulación con material antivandálico, mejora de la resistencia al agua, sensores de movimiento o de temperatura corporal, una tarjeta electrónica eSIM no extraíble y pantallas de cristal reforzado.

Se incorporarán igualmente mecanismos de seguridad para evitar la simulación, el falseamiento o manipulación de los datos que se envían a la Sala Cometa, y se genererá una alerta adicional a las ya activas de proximidad, basada en detección directa entre el dispositivo electrónico del maltratador y la víctima vía bluetooth.

El contrato también incluye por primera vez un número 900 adicional exclusivo para la comunicación de las víctimas de violencia de género con Cometa, y dos puestos de especialistas en psicología para llamadas de víctimas que requieran una atención especializada que sea urgente.