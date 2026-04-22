Quevedo anuncia su nuevo álbum "El Baifo" con un espectáculo de drones ante más de 10.000 personas

Quevedo, el cantante originario de Canarias, ha anunciado su nuevo álbum que se publica esta semana, titulado “El Baifo”. En la noche de este martes ha revelado las catorce canciones que componen el nuevo trabajo del artista con colaboraciones tan típicas como La Pantera, Lucho RK y Juseph.

"El Baifo" es una palabra del español canario que significa literalmente “cabrito”, por lo que el nombre juega precisamente con esa identidad canaria del cantante, usando una palabra muy local que conecta con sus raíces y con la cultura popular de su tierra. También puede ser un símil de su posición liderando el panorama musical español en la actualidad, ya que "la cabra" se le suele denominar a las personas que destacan en un ámbito concreto debido a la expresión GOAT en el fútbol.

La presentación de este nuevo disco tuvo lugar el lunes en un evento espectacular que combinó música, tecnología y un gran despliegue visual frente al mar. La presentación fue en la playa de Las Canteras, situada en Las Palmas de Gran Canaria, y reunió a más de 10.000 personas, según estimaciones policiales. El artista había generado expectación durante horas previas en redes sociales, adelantando que “algo iba a pasar” a las 20,30 horas (hora canaria), lo que provocó la concentración de miles de seguidores en la zona.

Aunque el evento comenzó con algo de retraso respecto al horario previsto, la espera se convirtió en parte del espectáculo. En la oscuridad del cielo nocturno, un show de drones sincronizados dio inicio a la presentación, captando inmediatamente la atención del público.

Las luces formaron figuras y mensajes en el aire hasta revelar finalmente el nombre del nuevo trabajo discográfico: “El Baifo”, cuyo lanzamiento está previsto para la próxima semana, según anunció el propio artista durante el espectáculo. El evento convirtió la playa en un escenario masivo al aire libre, combinando música, tecnología y sorpresa en una puesta en escena que refuerza el estilo innovador de Quevedo y su conexión con el público.