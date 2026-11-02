Las redes WiFi 7 acercan el acceso inalámbrico a la velocidad de la fibra

La llegada del WiFi 7 marca un salto cualitativo al dejar de tratar la velocidad bruta como única prioridad para centrarse en la estabilidad y la latencia casi nula en entornos saturados.

Su mayor revolución es la tecnología de operación multienlace (MLO), que permite a un equipo conectarse de forma simultánea a las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. En lugar de alternar entre frecuencias o sufrir cortes cuando una señal se debilita, los datos viajan por varias vías a la vez; si un canal se satura por interferencias vecinales, el tráfico fluye al instante por el otro. Esto elimina tirones en videollamadas de trabajo, retransmisiones en alta definición o juegos en red, además de gestionar con soltura docenas de dispositivos conectados en el hogar sin crear cuellos de botella.

En un edificio donde varios vecinos utilicen canales de 320 MHz, competirán por el mismo espacio

En Europa y en España, la implantación de este estándar sigue un ritmo firme pero condicionado por el marco regulatorio del espectro radioeléctrico. A diferencia de regiones como Estados Unidos, donde se liberó la totalidad de la banda de 6 GHz para uso civil, la Comisión Europea y las autoridades españolas habilitaron solo la parte baja (480 MHz). Esto limita el número de canales ultraanchos de 320 MHz utilizables de forma simultánea, aunque el margen disponible sigue siendo suficiente para descongestionar el tráfico urbano más denso.

El canal de 320 MHz (exclusivo de WiFi 7 y que supone la gran diferencia con WiFi6) dobla el tamaño de la vía a ocho carriles contiguos, permitiendo alcanzar picos reales de varios gigabits por segundo entre un equipo y el router.

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