Las redes WiFi 7 acercan el acceso inalámbrico a la velocidad de la fibra
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Las normas europeas frenan, de momento, el crecimiento sostenido de un estándar digital que multiplicará las velocidades de conexión y la capacidad de acceso al Internet de las Cosas
La llegada del WiFi 7 marca un salto cualitativo al dejar de tratar la velocidad bruta como única prioridad para centrarse en la estabilidad y la latencia casi nula en entornos saturados.
Su mayor revolución es la tecnología de operación multienlace (MLO), que permite a un equipo conectarse de forma simultánea a las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. En lugar de alternar entre frecuencias o sufrir cortes cuando una señal se debilita, los datos viajan por varias vías a la vez; si un canal se satura por interferencias vecinales, el tráfico fluye al instante por el otro. Esto elimina tirones en videollamadas de trabajo, retransmisiones en alta definición o juegos en red, además de gestionar con soltura docenas de dispositivos conectados en el hogar sin crear cuellos de botella.
En Europa y en España, la implantación de este estándar sigue un ritmo firme pero condicionado por el marco regulatorio del espectro radioeléctrico. A diferencia de regiones como Estados Unidos, donde se liberó la totalidad de la banda de 6 GHz para uso civil, la Comisión Europea y las autoridades españolas habilitaron solo la parte baja (480 MHz). Esto limita el número de canales ultraanchos de 320 MHz utilizables de forma simultánea, aunque el margen disponible sigue siendo suficiente para descongestionar el tráfico urbano más denso.
El canal de 320 MHz (exclusivo de WiFi 7 y que supone la gran diferencia con WiFi6) dobla el tamaño de la vía a ocho carriles contiguos, permitiendo alcanzar picos reales de varios gigabits por segundo entre un equipo y el router.
Los principales operadores de telecomunicaciones en España han comenzado a incorporar routers compatibles con WiFi 7 en sus ofertas prémium de fibra de alta velocidad, acompañados por la llegada progresiva de teléfonos, ordenadores y puntos de acceso compatibles al mercado de consumo.
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