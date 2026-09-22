La Sagrada Familia negocia la demolición de un edificio

El director general de la Sagrada Familia, Xavier Martínez, aseguró que las negociaciones con el Ayuntamiento de Barcelona para la construcción de la fachada de la Glòria están “muy avanzadas” tras el preacuerdo al que consiguió el consistorio con los vecinos afectados. En rueda de prensa sobre las obras de la basílica, explicó ayer que están a la espera de que el consistorio “mueva ficha” para avanzar en la construcción de la fachada.

Martínez afirmó que es imprescindible derribar el edificio de Núñez y Navarro ante la fachada de la Glòria, en la calle Mallorca, para culminar el proyecto de la escalinata principal de acceso a la Sagrada Familia, aunque avisan de que la obra también debe afectar a otros edificios del entorno. Recordó, además, que el templo dispone de un espacio en la manzana contigua a este edificio de Núñez y Navarro, donde se podría reubicar a los vecinos de este inmueble.

El templo dispone de un espacio en la manzana contigua donde se podría reubicar a los vecinos de este inmueble

“Desconocemos cuál es el alcance de la solución que quiere dar el Ayuntamiento más allá de nuestras pretensiones, que es finalizar la escalera”, e insistió en que el objetivo es acabar esta entrada al templo tal como la diseñó el arquitecto Antoni Gaudí. El arquitecto jefe del templo, Jordi Faulí, explicó que los cimientos de la fachada de la Gloria se construyeron hace años y anunció que en los próximos meses empezarán con la construcción de las torres laterales y que en 1 año podrán empezar a elevar las 8 columnas que soportan las torres. A diferencia del resto de fachadas del templo, la de la Gloria se extiende hasta 35 metros mediante unas columnas bifurcadas, extendiéndose hasta la manzana de en frente con una gran escalinata, que cubriría la calle Mallorca.

Diez años para acabar

Actualmente, el templo dispone de la licencia para construir las torres, pero necesita llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, no solo para derribar el edificio que impide la construcción de la escalinata, sino para obtener la licencia que les permitiría ocupar la calle. Faulí y Martínez aseguraron que en un máximo de 10 años el templo debería estar completamente acabado. El arquitecto jefe también explicó que ahora los trabajos en la torre de Jesucristo se centran en su interior, después de que la inaugurara el papa León XIV el 10 de junio en la misa del centenario de Gaudí.

Sobre ello comentó que para subir a la cruz que corona la torre habrá 3 tramos de ascensores: el primer tramo, que sube hasta los 35 metros, ya está finalizado; ahora se está construyendo el segundo tramo, que llegará a los 85, y se está finalizando el proyecto del tercer tramo, que llegará hasta lo alto del templo.

Relacionado Localizan el segundo cerebro saponificado en Pontevedra

Respecto a la decoración, ha indicado que representará el origen del firmamento, con un mosaico formado por más de 50.000 piezas, que van de colores más violáceos y azulados hasta el color blanco, que representa a la primera luz del universo. Sobre la capilla de la Asunta, se prevé que termine en abril del año que viene, Faulí explicó que representa la mantillo de la Madre de Dios, decorado con un trencadís azul y sujetado por cuatro ángeles, y finalmente coronada por un orbe y una cruz gaudiniana. Según el arquitecto jefe, para Gaudí, esta capilla está estrechamente relacionada con Barcelona