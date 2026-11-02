La tecnología se convierte en el mejor escudo de los motoristas

La evolución tecnológica de las motocicletas está impulsando el desarrollo de nuevos sistemas de asistencia a la conducción destinados a mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad. Estas tecnologías, conocidas como ARAS (Advanced Rider Assistance Systems), permiten monitorizar el entorno, detectar situaciones de riesgo y ayudar al motorista a reaccionar ante posibles peligros.

En España, al menos 436 motoristas fallecieron en accidentes de tráfico durante 2025, lo que representa prácticamente una de cada cuatro víctimas mortales en siniestros viales. En total, las carreteras y vías urbanas registraron 1.775 fallecidos, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La vulnerabilidad de los usuarios de vehículos motorizados de dos ruedas también se refleja a escala internacional, donde representan alrededor del 23% de las víctimas mortales de tráfico. Además, el riesgo de fallecimiento de un motorista puede llegar a ser hasta 20 veces superior al de un conductor de automóvil.

Ante este escenario, la tecnología se ha convertido en una herramienta clave para complementar las capacidades del conductor. Según el proyecto Vidas, impulsado por Bosch y Fesvial, nueve de cada diez accidentes están relacionados con el error humano, un factor que los sistemas avanzados de asistencia buscan mitigar mediante la detección anticipada de peligros.

La seguridad de las motocicletas ha experimentado una evolución constante desde la introducción del sistema antibloqueo de frenos (ABS) en 1995. Según estudios citados por Bosch, esta tecnología podría evitar aproximadamente uno de cada cuatro accidentes de motocicleta con heridos si estuviera presente en todo el parque circulante.

Radares y sensores

Los avances posteriores han incorporado radares, sensores, unidades de medición inercial y sistemas electrónicos de control capaces de analizar el comportamiento dinámico de la motocicleta y adaptar su respuesta a las condiciones de circulación. Algunas de estas tecnologías procesan información hasta 100 veces por segundo. Los ARAS representan la evolución de los sistemas avanzados de asistencia al conductor utilizados en los automóviles, conocidos como ADAS, adaptados a las particularidades de la conducción sobre dos ruedas.

Estas soluciones pueden alertar al motorista ante situaciones peligrosas, modificar determinados parámetros de funcionamiento e intervenir de forma limitada para ayudarle a mantener el control. No obstante, no constituyen un sistema de conducción autónoma y la responsabilidad continúa recayendo en el conductor.

Según los cálculos de Bosch Accident Research, los ARAS podrían contribuir a evitar hasta uno de cada siete accidentes de motocicleta con víctimas.

Entre los principales avances logrados en los últimos años figuran los sistemas de frenado ABS y de frenada combinada (CBS), que ayudan a evitar el bloqueo de las ruedas y optimizan la distribución de la fuerza de frenado entre ambos ejes.

La próxima evolución pasa por la conectividad entre motocicletas

La próxima evolución de los sistemas de asistencia pasa por la conectividad entre motocicletas, otros vehículos y las infraestructuras viarias. Según la visión de Bosch, el intercambio de información sobre la posición, la velocidad o la dirección de circulación permitirá anticipar situaciones de riesgo antes de que sean perceptibles para el conductor.

Este desarrollo se enmarca en el objetivo internacional Vision Zero, que persigue reducir progresivamente las víctimas mortales en carretera mediante la combinación de tecnología, infraestructuras más seguras y conducción responsable.

De este modo, la incorporación de sistemas avanzados de asistencia busca reforzar la protección de los motoristas y reducir el impacto de los errores humanos, en un contexto en el que la prevención y la anticipación de riesgos siguen siendo factores determinantes para mejorar la seguridad vial.