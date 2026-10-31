Egatel proyecta en Nigrán un nuevo centro y su sede corporativa

TECNOLOGÍA OURENSANA

El proyecto de Egatel ofrece 4,8 millones por seis parcelas, pero mantendrá su domicilio social en Ourense

El CEO de Egatel, Yago Novoa, con presidente y delegado de Zona Franca en la inauguración de las nuevas naves.
El CEO de Egatel, Yago Novoa, con presidente y delegado de Zona Franca en la inauguración de las nuevas naves. | La Región

La empresa ourensana Egatel ha presentado a Zona Franca un proyecto para instalar en el parque de Porto do Molle, en Nigrán (Pontevedra), un Centro de Bioingeniería e Innovación Tecnológica, así como su nueva sede corporativa, institucional y tecnológica, según figura en la admisión de su propuesta, que ahora deberá ser valorada, en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La empresa mantendría su sede social en Ourense.

En concreto, Egatel presentó dos ofertas para adquirir seis parcelas del área tecnológica y de oficinas, que se han admitido definitivamente, y que concurren de forma diferenciada: una oferta conjunta para cinco parcelas y otra individual para una sexta. En total 27.000 metros cuadrados por un montante de 4,8 millones, IVA incluido.

La primera propuesta contempla la adquisición conjunta de cinco parcelas, por las que Egatel ofrece 3,9 millones. Según recoge la memoria técnica presentada por la empresa, su intención es construir en estos terrenos su nueva sede corporativa, institucional y tecnológica, concebida como su centro de dirección, innovación y coordinación y como plataforma para impulsar su siguiente etapa de crecimiento, integrar sus funciones corporativas y tecnológicas y ampliar su proyección internacional. Más allá de un edificio de oficinas, la nueva sede se configurará como un campus tecnológico corporativo de carácter permanente, planificado desde el inicio con una visión de largo plazo y preparado para evolucionar conforme a las necesidades de Egatel. El campus combinará su función como sede de dirección y coordinación con una dimensión comercial e institucional orientada a la relación con clientes, administraciones, organismos, inversores y socios tecnológicos, tal y como figura en la documentación.

La segunda oferta se refiere a otra parcela a mayores, por la que la compañía presenta una propuesta económica de 799.000 euros, IVA incluido. En este terreno, proyecta implantar un Centro de Bioingeniería e Innovación Tecnológica, destinado a ampliar sus capacidades de investigación, desarrollo e innovación y abrir nuevas líneas de actividad. La memoria técnica contempla que el centro pueda incorporar progresivamente nuevos campos de trabajo y evolucionar hacia actividades y servicios relacionados con los sectores sanitario y sociosanitario.

Nuevo contrato

Al mismo tiempo, Egatel ha sido seleccionada por la Agencia Espacial Europea (ESA) para desarrollar terminales de satélite de banda ancha con antenas planas (bandas K/Ka), un proyecto tecnológico que sigue impulsando desde su sede en la Tecnópole de Ourense.

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