El estado de total colapso del camposanto de Vilaseca, en Trasmiras.

En la quietud de las aldeas, donde el arraigo a la tierra trasciende incluso a la muerte, la despedida de los seres queridos se ha topado a menudo con un muro de piedra y saturación. Los vecinos de Trasmiras han sido testigos de esta dolorosa realidad que asfixia al medio rural: la falta absoluta de espacio físico para dar reposo a los difuntos en los camposantos tradicionales, muy especialmente en la parroquia de Vilaseca.

La situación había llegado a un punto tan crítico que muchas familias se veían abocadas a vivir episodios muy duros ante la nula posibilidad de adquirir nuevos terrenos. Sobre esta dramática falta de espacio, el regidor local, Emilio Pazos, explicó: “Alí hai familias que seguen enterrando en terra -como se ve en la foto-, e como coincidan dous ou tres defuntos na familia moi cerca no tempo uns dos outros, teñen verdadeiros problemas”. Esta precariedad venía originada por la situación geográfica de los recintos actuales, lo que impedía al ayuntamiento ampliarlos. “É moi triste ver a uns familiares cavar o burato para enterrar ao seu familiar defunto”, lamentó Pazos al recordar las situaciones de angustia vividas por sus vecinos.

La falta de espacio en los camposantos actuales ha obligado a algunas familias a seguir enterrando a sus seres queridos en tierra. | Xesús Fariñas

Frente a esta acuciante necesidad, el Consistorio emprendió un largo y complejo camino administrativo que hoy da sus frutos con la aprobación en el Consello de la Xunta a la firma del convenio de colaboración con el municipio para la construcción del cementerio. “Levamos moitos anos para lograr sacar para adiante este proxecto dun servizo que é fundamental, sobre todo nesta parroquia, en Vilaseca, e é necesario no resto do concello”, afirmó el alcalde.

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Para lograrlo, el Concello adquirió en subasta una parcela de 29.845 metros cuadrados, situada a apenas 200 metros del límite del núcleo rural de Vilaseca, y promovió las pertinentes modificaciones del plan general y un plan parcial urbanístico. El lugar elegido cuenta con una estricta tutela arqueológica, ya que se asienta en la caída norte de un altozano vinculado a un asentamiento castrexo prerrománico. Poniendo en valor este emplazamiento, Pazos destacó: “É un emprazamento histórico, é unha localización que é parte do berce da nosa sociedade e da historia de Trasmiras e da comarca”.

La falta de espacio en los camposantos actuales ha obligado a algunas familias a seguir enterrando a sus seres queridos en tierra. | Xesús Fariñas

Diseñadores

El nuevo cementerio municipal, diseñado por el arquitecto Manuel Eduardo López Vázquez y la ingeniera Belinda Yepes Jiménez, nacerá como una infraestructura moderna, accesible y totalmente independiente. Contará con un edificio de servicios exento, 576 nichos y, adaptándose a las demandas actuales de la sociedad, 66 columbarios. Respecto a esta nueva instalación, Pazos detalló: “O tema dos columbarios é algo novedoso, aquelas familias que decidan incinerar terán a posibilidade de depositar alí as súas cinzas no columbario e estaremos en disposición de poderllos ceder”.

Hacer realidad esta infraestructura esencial supondrá una inversión total que rondará los 600.000 euros, concretada en 560.674 euros en el documento oficial. Para afrontar este importante desembolso, se ha hilado una financiación a tres bandas: la Xunta de Galicia aportará 160.000 euros a través del Plan Hurbe, en virtud de un convenio de colaboración que el Consello aprobará hoy lunes 23 de noviembre; la Diputación Provincial sumará en torno a 90.000 euros, y el Consistorio asumirá los cerca de 300.000 euros restantes.

Con este definitivo paso al frente, Trasmiras garantiza por fin un descanso digno a sus vecinos.