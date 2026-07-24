La comarca de Valdeorras recupera el bus directo a Madrid en verano

Valdeorras vuelve a contar con una conexión directa en autobús con Madrid. La compañía ALSA ha puesto de nuevo a la venta los billetes a través de su página web para un servicio que permitirá viajar entre ambas ciudades sin necesidad de realizar transbordos, recuperando así una conexión muy demandada por los vecinos de la comarca.

El autobús parte diariamente de la estación de O Barco a las 16.15 horas y llega al intercambiador de Moncloa a las 22.45 horas, finalizando el recorrido en la estación de Madrid Sur a las 23.05 horas. En sentido inverso, el servicio sale de Madrid Sur a las 10.45 horas y del intercambiador de Moncloa a las 11.00 horas, con destino a la capital valdeorresa. También aparece en el itinerario las paradas en A Rúa con una diferencia de 15 minutos respecto a O Barco.

La recuperación de esta línea supone una mejora en las comunicaciones entre Valdeorras y la capital de España, especialmente para estudiantes, trabajadores y viajeros habituales que durante el resto del año se ven obligados a desplazarse hasta Ponferrada o Villafranca del Bierzo para poder acceder a un autobús directo hacia Madrid.

Muchos recuerdan que durante buena parte del año siguen teniendo que desplazarse fuera de la comarca

Sin embargo, la noticia no ha satisfecho por completo a los usuarios. Muchos consideran insuficiente la existencia de esta frecuencia diaria y recuerdan que durante buena parte del año siguen teniendo que desplazarse fuera de la comarca para encontrar horarios más adecuados.

“Los fines de semana llego a O Barco el sábado de madrugada, y porque me vienen a buscar, y el domingo me tengo que ir a las 14.30 porque el siguiente autobús llega de madrugada a Madrid y, o no duermo o no llego a trabajar”, lamenta un valdeorrés residente en la capital de España, que asegura que los horarios actuales continúan dificultando sus viajes para trabajar o visitar a la familia de vez en cuando.

Por su parte desde la Asociación de Empresarios de Valdeorras (AEVA) valoran muy positivamente la nueva conexión de la comarca con Madrid. “Todo lo que sea unir Valdeorras con las diferentes paradas es muy positivo. Esperemos que no sea solo en la etapa estival, en la que hay más afluencia y se consolide en el tiempo” detalló su presidente Carlos Terán.