Araceli Fernández del Palacio deja la vicepresidencia de la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva). Quien fue presidenta del colectivo empresarial valdeorrés durante ocho años tomó la decisión de abandonar el cargo después de su marcha de Bodegas Godeval, adquirida en octubre de 2025 por el grupo murciano Zamora Company, en la que ocupó la gerencia.

Fernández del Palacio comenzó hace dos décadas en Bodegas Godeval, fundada en 1986 por su padre, Horacio Fernández Presa (1932-2013), uno de los artífices de la recuperación de la variedad de uva godello. La ya exvicepresidenta de Aeva también ejerció de vocal del Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras y desempeñó la labor de secretaria de la Ruta do Viño de Valdeorras.

“Tengo pena. Es un cambio de vida. Fueron 20 años y lo único que hice fue trabajar, ni hobbies ni nada”, comentó Araceli Fernández, tras confirmar su abandono de Aeva. En todo caso, no dudó en resaltar: “Todo lo que hice aquí desde que empecé a trabajar en Godeval, el pleno del Consello Regulador, la Ruta do Viño y Aeva me ha enriquecido y no sólo desde el punto de vista profesional, también personal. Encuentras gente con puntos de vista muy diferentes. No pasó un día en el que no haya aprendido algo”.

Su relevo llegará en la asamblea de marzo, explicó el presidente de Aeva, Carlos Terán Búa, quien lamentó que “nos deja un pilar importante de conocimiento”.