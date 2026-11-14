La fibra óptica se acerca al rural en Valdeorras

PROYECTOS EN MARCHA

Telefónica solicita permiso a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para instalar canalizaciones, arquetas y realizar cruces de cauces fluviales en Petín, Larouco, O Bolo y Viana, dentro de un proyecto para extender la conexión de alta velocidad a los núcleos rurales de Valdeorras

El puente de A Cigarrosa, entre Petín y A Rúa.
El puente de A Cigarrosa, entre Petín y A Rúa. | Martiño Pinal

La llegada de la fibra óptica al rural valdeorrés ha dado un nuevo paso. Telefónica ha solicitado autorización a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para ejecutar trabajos de instalación de infraestructuras de telecomunicaciones en diferentes contextos pertenecientes a Petín, Larouco, O Bolo y Viana.

El proyecto contemplaría la instalación de canalizaciones subterráneas y arquetas para desplegar la red de fibra óptica, así como varios cruces de cauces fluviales mediante técnicas de perforación dirigida.

Las actuaciones afectan a diferentes ríos, regatos y zonas rurales, donde el despliegue de estas infraestructuras habría de aupar la homogeneización de las comunicaciones de fibra óptica entre los núcleos y su periferia rural.

Posible homologación

La iniciativa supone un serio paso administrativo para desarrollar unos planes que buscan acercar la conectividad de alta velocidad a localidades en las que el acceso a Internet de calidad sigue estando en entredicho.

Aunque la solicitud se encuentra todavía en periodo de información pública hasta el 4 de diciembre, el fenómeno devuelve a la primera plana la importancia de la fibra óptica para el desarrollo social y económico de las zonas rurales en Valdeorras.

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