LÎLÂ Teatro devolvió la memoria de las aldeas en el De Perto

Los jardines de la Casa Grande de Viloira acogieron una nueva cita del ciclo De Perto con la representación de Estremonías da Silva, de LÎLÂ Teatro. La compañía acercó al público un espectáculo en el que el teatro y la narración sirvieron para, durante aproximadamente una hora, recuperar cuentos, leyendas y personajes de Galicia en un repertorio lleno de anécdotas y buenos momentos.

La cita volvió a reunir a un buen número de personas en los jardines de la Casa Grande de Viloira. Aunque la jornada estuvo marcada por las altas temperaturas que se vienen registrando en Valdeorras durante los últimos días, cercanas a los 38 grados, el tiempo acompañó durante toda la representación. Con el paso de la tarde, el calor fue dando una tregua y el descenso de las temperaturas permitió disfrutar de una velada mucho más agradable bajo la sombra que proyectan los árboles en el lugar.

A través de diferentes historias de las aldeas de Galicia, transmitidas de generación en generación, los espectadores realizaron un recorrido por el rural de antaño, donde situaciones que hoy son esperpéticas, antes eran de lo más habitual. El espectáculo además propició momentos de interacción con el público.

LÎLÂ Teatro reivindicó el valor de la cultura popular y demostró que las historias de siempre siguen teniendo un lugar en los escenarios actuales. Tras la propia actuación, los asistentes, muchos de ellos fieles al De Perto, mostraron su satisfacción por una nueva obra. Además, como en otras representaciones, acudieron a felicitar en persona a la artista encargada de protagonizar la obra.

La programación, que ya encara el tramo final, continuará este viernes, víspera del festivo de Santiago Apóstol, con una de las citas más destacadas de esta edición. Quico Cadaval y Celso Sanmartín presentarán Dous ollos de vidrio, un espectáculo inspirado en la obra homónima de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, en el que combinarán literatura, interpretación y humor para ofrecer una particular visión del universo del autor gallego.

El ciclo seguirá el próximo martes con Lavandeiras, de Vero Rilo, también a partir de las 20.30 horas en los jardines de la Casa Grande de Viloira. La artista pondrá el foco en la memoria y en las historias de las mujeres que durante generaciones hicieron del río un lugar de trabajo, encuentro y transmisión de nuevo de la tradición cultural, mezclando relatos populares, leyendas y memoria histórica en una propuesta que volverá a convertir la palabra cantada y rimada en la gran protagonista.