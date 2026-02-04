La pizarra, símbolo de Valdeorras, se impone en el patrimonio arquitectónico

“La pizarra es la roca natural más utilizada de manera general en cubiertas y tejados desde época romana, por lo que no es raro encontrarla en edificios catalogados por la Unesco”. A esta conclusión llegaron los profesores del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo Víctor Cárdenes, Celia Campa y Luis Pando, tras utilizar la inteligencia artificial para localizar y catalogar los edificios y monumentos con cubiertas de pizarra, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Hay que recordar que entre los programas de la Unesco destaca la Lista del Patrimonio Mundial, en la cual aparecen más de 1.200 lugares y edificios catalogados por su significado especial para la humanidad, repartidos en tres categorías: culturales, naturales y mixtos.

En el trabajo “A Review of History and Architectura of Roofing Slates: Impact on the Unesco World Heritage List”, difundido por la publicación científica Geoheritage, los investigadores de la Universidad de Oviedo aluden a la importancia cultural de las cubiertas de pizarra, que consideran “un componente eSencial del patrimonio histórico y arquitectónico de la humanidad”. Además, muestran técnicas de identificación digital de los materiales empleados en las cubiertas, según indicó el profesor titular de Petrología y Geoquímica del Departamento de Geología de la Universidad ovetense, Víctor Cárdenes.

Inicios de la pizarra

Los profesores sitúan entre los siglos XI y XV la generalización del uso de pizarra en las catedrales y castillos europeos, destacando en España el Monasterio de El Escorial (siglo XVI), levantado con pizarra de color gris brillante procedente de Bernardos (Segovia). Ya durante el siglo XX, el agotamiento de las canteras históricas europeas y la necesidad de material de primera calidad para restaurar el patrimonio histórico facilitaron la irrupción de la pizarra de Galicia y Castilla y León en el mercado europeo. Llegados a este punto, hay que destacar que la producción gallega se sitúa en torno al 33 % de la mundial y el 55 % de la española, generando aproximadamente 2.400 empleos directos, 10.000 indirectos y el 26 % del producto interior bruto (PIB) de Valdeorras.

“Hoy en día, la pizarra española domina de manera indiscutible el mercado mundial”, afirmó Cárdenes, quien considera que su mejor carta de presentación son los edificios y monumentos que aparecen en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Otro aspecto novedoso del trabajo de los tres profesores de la Universidad de Oviedo es el empleo de técnicas de inteligencia artificial para identificar los materiales empleados en la construcción de las cubiertas. Los autores recurrieron a la página web de la Unesco para diferenciar las que llevan pizarra de las levantadas con otros materiales, buscando detectar pizarras falsas o de imitación.

Pizarras falsas

Las citadas pizarras de imitación son placas de materiales plásticos y asfálticos de color, textura y dimensión similares a las auténticas. Hasta cierto punto, están introducidas en mercados como el estadounidense como solución económica, a pesar de que su durabilidad es muy inferior. Además, su impacto ambiental es “significativamente mayor”, dijo Cárdenes, quien advierte que su presencia en edificios de la Lista del Patrimonio Mundial “resulta especialmente preocupante, al tratarse del máximo reconocimiento cultural a nivel mundial”.

El trabajo pone de manifiesto “el gran valor histórico de las cubiertas de pizarra, como demuestra su relevancia en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco”, según apuntó Cárdenes. El profesor continuó considerando “preocupante” la detección de pizarras de imitación en edificios que aparecen incluidos en la Lista pues “adulteran el carácter histórico de los sitios y proporcionan una visión distorsionada a la ciudadanía”.

