La sequía hace caer un 40% la producción de castañas

La campaña de la castaña del presente 2026 en Valdeorras ha terminado muy por debajo de las expectativas del sector. La que se auguraba como una temporada de completa recuperación tras los incendios de 2025, se ha convertido en una cosecha discreta, que apenas alcanzó el 60% de la producción habitual, según afirman los propios productores.

José Barreda, de la productora valdeorresa Castanval, explica que las perspectivas eran buenas después de comprobar, en septiembre, la recuperación de muchos castaños afectados por el fuego. Sin embargo, la evolución meteorológica de finales del verano terminó por frustrar las previsiones. “Esperábamos que fuera una campaña exitosa de recuperación”, señala.

Las lluvias registradas entre finales de agosto y septiembre alimentaron el optimismo, pero la posterior sequía de septiembre y octubre acabó pasando factura a los árboles y al desarrollo del fruto. “Donde ya no hay castañas, no hay, pero en donde los castaños se salvaron parcialmente del fuego ya se veían frutos. Con la sequía que ha habido entre septiembre y octubre sufrieron un daño irreparable que repercutió en las bajas cifras productivas”, apunta Barreda.

La sequía lo complicó todo

A las condiciones meteorológicas se sumaron otros problemas: una presencia importante de insectos y hongos. Esto derivó en una sobrepoblación de castañas pequeñas y en un escaso desarrollo de los frutos de mayor tamaño. Todo, auspiciado por las olas de calor, que adelantaron la maduración de los erizos y presagiaban dificultades.

Aunque las precipitaciones de finales del verano devolvieron las esperanzas, la sequía posterior terminó condicionando el resultado. Valdeorras cierra así un otoño de 2026 marcado por una producción muy inferior a la habitual