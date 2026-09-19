La cosecha de castaña en Valdeorras, mejor de lo previsto por las lluvias

Las lluvias del mes de agosto mejoraron las perspectivas de la próxima campaña de la castaña. A esta conclusión se llegó en un sector que confía en superar ampliamente las cosechas anteriores y que aguarda a que vuelva a llover sobre los frutos antes de que comience su recogida en las próximas semanas.

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“Hai un antes e un despois en agosto. A última semana do mes choveu e fixo que melloraran as árbores, pois estaban moi achicados”, comenta Xesús Quintá, presidente de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Castaña de Galicia. Indica que “as árbores colleron mellor pinta”, si bien añade que “a calor da semana pasada non lle fixo moito ben. Estamos esperando que chova para que estén ben”. En todo caso, considera que las previsiones apuntan a una producción “mellor que a do ano pasado”.

Cabe recordar que los efectos de la sequía y de los incendios hicieron que la producción de castaña en Galicia bajase de los 10 millones de kilos, menos de la mitad del volumen anual medio recogido en los sotos gallegos: 20 millones de kilos.

El valdeorrés Juan Fernández, presidente de la Red Estatal del Castaño y responsable de la empresa Castañas Rafael, con instalaciones en Rubiá, indica que “castañas hay”. También alude a las precipitaciones de agosto al afirmar que “fueron las que hicieron que haya castañas. Los erizos tienen castañas, no como otros años”.

Las dudas surgen al abordar la calidad del fruto. A este respecto, indica que el hongo Gnomoniopsis smithogilvyi trabaja con calor y humedad. “Con temperaturas altas y sin agua, esperemos que no trabaje tanto”, apunta Fernández, quien, en todo caso, apunta que habrá que esperar para conocer el estado fitosanitario de la castaña.

Desde O Barco, Francisco Barredo, de Castañas Barredo S. L., coincide con Quintá y Fernández en que “la expectativa es buena. Con independencia de que tenían muy mala pinta porque estaban muy secos, ahora parece que con la lluvia revivieron un poco”. Inmediatamente apunta a la existencia de dudas acerca “del calibre y la calidad. Esperemos que no haya hongo este año y el calibre, si no llueve, va a quedar un poco justo. Va a quedar más castaña de industria que de mercado, al ser más pequeña”.

Ya respecto a las consecuencias de los incendios, Barredo incidió en que los árboles que no ardieron en su totalidad durante los incendios forestales revivieron. “El castaño puede arder parcialmente, pues tiene mucho porte, pero no es transmisor de incendios como el pino”, explica. Ya en referencia a la avispilla Dryokosmus kuriphilus, apunta que, después de que la plaga tocase techo hace cuatro años, su afección no podrá conocerse hasta que se inicie la campaña.

El Foro de la Castaña analizará en Riós el futuro de este sector productivo

El edificio multiusos de O Riós acogerá la quinta edición del Foro da Castaña, una cita que se desarrollará durante los días 2 y 3 de octubre con el objetivo de analizar la situación actual del sector y debatir acerca de sus perspectivas de futuro y desarrollo sostenible.

El evento fue organizado por la Diputación Provincial, a través del Inorde, y el Concello de O Riós, colaborando también la Consellería do Medio Rural.

La programación del día 2 incluye la intervención de Víctor Manuel Martínez Alvarez, de la Unidade Técnica de Sanidade Forestal de la Xunta, quien hablará de la avispilla. Le seguirá J. Gaspar Bernárdez Villegas, de la Estación Fitopatolóxica Areeiro, de la Diputación de Pontevedra, quien abordará el tema Árbores Senlleiras.

Brandán Gómez Hombre, de Enzicas, tratará el desarrollo de ingredientes a partir de la castaña y el profesor de la USC en el Campus de Lugo Santiago Pereira Lorenzo analizará la domesticación del castaño. A su vez, Gabriel Fernández Rodríguez, de Galiquercus S. L., expondrá la comercialización de la madera de castaño y Nuria Sánchez Limia presentará el proyecto Chestnutcare, cerrando la jornada Begoña Vázquez, del restaurante Regueiro da Cova, con un showcooking.

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El día 3, los participantes visitarán las instalaciones de la Sociedade Cooperativa Galega Amalerante y el soto de Rozavales con su castaño Pumbariños, en Manzaneda.