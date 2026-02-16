Tres largos años de agonía entre derrumbes y humedad en O Castro

En junio de 2024, el matrimonio formado por Alfonso Quiroga y Teresa Rodríguez regresaba a su casa en la villa de O Castro después de 17 meses. Se habían visto obligados a abandonarla a causa de los daños y el peligro que se derivaron del derrumbe de la construcción colindante en 2023, separada por las paredes medianeras, una situación que en su momento no dudaron en plantear al Valedor do Pobo.

Recientemente, aseguraron que desde el primer momento de su vuelta comprobaron que las obras acometidas por el Concello de O Barco de Valdeorras “no estaban bien hechas y no nos ofrecían seguridad”.

El medidor que marca el elevado grado de humedad. | José Cruz

En la actualidad, una parte de la vivienda sufre filtraciones de agua que el matrimonio debe retirar con un cubo y una esponja. En esa misma zona, un medidor registraba un grado de humedad que alcanzaba el 92 %. “¿Cómo pueden tener a una familia en estas condiciones?”, se pregunta Quiroga, aludiendo a la Administración.

Los afectados consideran que los trabajos de construcción de un muro de contención que acometió el Concello en la parte posterior de la casa no se ajustaron al proyecto enviado a Patrimonio, siendo ampliado un paso situado a media altura de la casa. “Al adelantar tanto el muro de contención rellenaron con gran cantidad de tierra enterrando gran parte del muro medianero”, explica el matrimonio, que también aclara que por en esa zona hay varias conducciones, favoreciendo las filtraciones.

“Desde que hemos regresado sufrimos estas filtraciones en varias estancias de la vivienda donde nunca habíamos tenido, incluso en verano”, se quejaron los afectados. Consideran que el problema es consecuencia de cuatro factores: los sumideros existentes en la parte posterior de la vivienda, la pesencia de un depósito en el entorno, el relleno de tierra que cubre parte del muro medianero y, finalmente, las grietas causadas por el derrumbe que no fueron eliminadas.