Valdeorras busca en las aulas a los futuros emprendedores

La Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva) ha puesto en marcha la tercera edición de “Valdeorras Sostible”, un programa que busca acercar el emprendimiento y el comercio de proximidad a los centros educativos de la comarca. Cerca de un centenar de estudiantes de cuatro centros valdeorreses tendrán que imaginar qué negocio pondrían en marcha en su entorno y defender después la viabilidad de sus propuestas. Algunas de esas historias acabarán formando parte del nuevo spot de la campaña, que dará continuidad al estrenado el año pasado, “O fío verde”.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Diputación de Ourense a través del Inorde y se desarrollará en el Colegio Pablo VI, el IES Cosme López, el IES Lauro Olmo y el Colegio Divina Pastora. Participarán alumnos de 4º de ESO y de los ciclos medios de Peluquería, Electricidad, Automoción e Informática, que trabajarán sus ideas durante diferentes sesiones prácticas.

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Reto para estudiantes

Primero, los estudiantes tendrán que diseñar un negocio o comercio que pondrían en marcha en la comarca. Después, tendrán que explicar y defender su propuesta en un seminario con José María de la Torre, consultor especializado en comercio de proximidad, que analizará con ellos sus posibilidades desde una perspectiva vinculada al funcionamiento real de los negocios.

Las propuestas seleccionadas tendrán además una segunda vida. La realizadora ruesa Cristina de la Torre, coordinadora de la actividad, extraerá de ellas las historias que servirán de base para el nuevo spot, bajo la premisa de una “próxima apertura”, el punto con el que concluía el audiovisual del pasado año. El alumnado cuyas ideas sean escogidas podrá participar también en el proceso de guionización, producción y grabación.

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Historias reales

La nueva pieza volverá a estar vinculada a la realidad comercial de Valdeorras, con localizaciones y personas reales de la comarca. El rodaje está previsto para la segunda quincena de octubre y el resultado se presentará posteriormente en un acto público. Aeva mantiene abierto un proceso de participación para negocios y vecinos que quieran formar parte de la grabación a través del correo aevaformacion@gmail.com. Los equipos cuyas historias sean seleccionadas recibirán además 50 euros en vales para gastar en establecimientos asociados a la organización empresarial.