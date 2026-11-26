El Santuario de Nosa Señora de As Ermidas se vuelve a posicionar como uno de los espacios religiosos más proclives a la acción solidaria. Desde el enclave valdeorrés se han conseguido recaudar 1.256 euros dentro de la campaña solidaria promovida con motivo del Jubileo 2025, una iniciativa de la Iglesia destinada a respaldar proyectos sociales y reforzar la lucha contra la trata de personas. La cantidad recogida, que proviene mayoritariamente de donativos valdeorreses, se destinará íntegramente a apoyar la labor de su propia comunidad.

La Diócesis de Astorga ha hecho públicos los datos definitivos de las aportaciones recibidas en sus distintos templos jubilares, que suman un total de 8.371 euros. Además de As Ermidas, participaron la Catedral de Astorga, con 3.715 euros; la Basílica de La Encina, con 2.400, y el Santuario de la Virgen de la Carballeda, con 1.000 euros.

En el caso particular de As Ermidas, los fondos servirán para respaldar una tarea de acompañamiento que la comunidad desarrolla desde hace décadas con personas que atraviesan situaciones de adicción a las drogas, de soledad o de pérdida de sentido vital.

A través de una propuesta basada en la tranquilidad, y en valores religiosos como la oración y la fraternidad, el espacio ofrece acogida y apoyo espiritual a quienes buscan un cambio en sus contextos de vida. Una labor que, según explica la comunidad, complementa el acompañamiento terapéutico y social. Así, Valdeorras vuelve a mostrar su cara más solidaria.