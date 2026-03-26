9 de cada 10 expositores volverían acudir á Feira do Lázaro en 2027

ARTESANÍA E ALIMENTACIÓN

A limpeza, a ubicación da feira e a calidade dos expositores son algúns dos aspectos máis valorados polos comerciantes sobre a Feira do Lázaro

Público asistente á Feira do Lázaro da semana pasada. | Óscar Pinal

A recente Feira do Lázaro pechou as súas portas cunha valoración positiva dos seus obxectivos de dinamizar comercial e socialmente Verín e a comarca. Segundo os datos recollidos polo Concello a través de enquisas aos participantes, o evento tivo unha nota global de sobresaínte, cun promedio de 9,41. Ademais, o 94% dos emprendedores asistentes confirmaron a súa intención de regresar á feira en 2027.

Entre os indicadores salientados polos expositores, atópase a limpeza do recinto, cun 9,9, ou a calidade dos stands e a ubicación, ambas cun 9,68. A satisfacción tamén se estende ao horario e ao labor de promoción e difusión do evento, que foron valorados positivamente cun 9 e un 8,76.

No plano económico, as vendas obtiveron un aprobado cun 6,64, mentres que a programación cultural e as actividades foron puntuadas con un 8,21. No marco do evento tamén se entregou o premio ao mellor expositor, que recaeu nos produtores de Valdabella Group polo seu traballo no sector do mel artesanal.

Traballando xa no 2027

O concelleiro de Transporte, Feiras e Hostalería, Manuel Lorenzo, destacou que estas cifras “reflicten o compromiso colectivo de toda a vila, incluíndo servizos municipais, expositores e a propia veciñanza”, e avanzou que o Concello xa traballa na planificación da próxima edición.

