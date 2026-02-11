O BNG reclama a apertura do punto de encontro familiar de Verín para que preste servizo ás familias
ESPAZO DE MEDIACIÓN
A formación nacionalista urxe á Consellería de Política Social e Igualdade a posta en marcha dun servizo cuxa apertura estaba prevista para 2025
Verín segue á espera da apertura do Punto de Encontro Familiar (PEF), que custou 240.000 euros e sería o noveno de Galicia e o segundo da provincia. Malia estar rematado e prevista a súa entrada en funcionamento para 2025, a estas alturas a Xunta aínda non asignou a xestión do servizo.
Ariadna Fernández, deputada do BNG, vén de esixir ao PP que poña unha “data fixa” e que deixe de facer anuncios “resesos” sobre a posta en marcha dun servizo que xa aparecía nos orzamentos “no ano 2023”.
Segundo a nacionalista, estes retrasos evidencian a “incapacidade” da Consellería de Política Social e a “falla de compromiso total” coas familias e ás crianzas de Verín, da comarca e da contorna, que se ven na obriga de ter que desprazarse ata Ourense, co correspondente gasto de “tempo, combustible e a incomodidade para os propios usuarios e usuarias”.
