LLUVIAS
Un nuevo frente borrascoso vuelve a poner en guardia la provincia de Ourense

O BNG reclama a apertura do punto de encontro familiar de Verín para que preste servizo ás familias

ESPAZO DE MEDIACIÓN

A formación nacionalista urxe á Consellería de Política Social e Igualdade a posta en marcha dun servizo cuxa apertura estaba prevista para 2025

A deputada do BNG Ariadna Fernández.
A deputada do BNG Ariadna Fernández. | La Región

Verín segue á espera da apertura do Punto de Encontro Familiar (PEF), que custou 240.000 euros e sería o noveno de Galicia e o segundo da provincia. Malia estar rematado e prevista a súa entrada en funcionamento para 2025, a estas alturas a Xunta aínda non asignou a xestión do servizo.

Ariadna Fernández, deputada do BNG, vén de esixir ao PP que poña unha “data fixa” e que deixe de facer anuncios “resesos” sobre a posta en marcha dun servizo que xa aparecía nos orzamentos “no ano 2023”.

Segundo a nacionalista, estes retrasos evidencian a “incapacidade” da Consellería de Política Social e a “falla de compromiso total” coas familias e ás crianzas de Verín, da comarca e da contorna, que se ven na obriga de ter que desprazarse ata Ourense, co correspondente gasto de “tempo, combustible e a incomodidade para os propios usuarios e usuarias”.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats