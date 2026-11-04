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Cabreiroá vuelve a su origen verinense por su 120 aniversario

Botella especial

Para celebrar este aniversario, la marca lanza una edición limitada en vidrio que reproduce su etiqueta original

La nueva botella con la etiqueta original.
La nueva botella con la etiqueta original. | Cabreiroá

Cabreiroá, marca de agua de Corporación Hijos de Rivera, conmemora los 120 años de historia vinculada a su manantial. El recorrido arrancó en el año 1906 en Verín, cuando estas valiosas aguas fueron declaradas mineromedicinales y de utilidad pública.

Para celebrar este aniversario, la marca lanza una edición limitada en vidrio que reproduce su etiqueta original, homenajeando su centenaria trayectoria. El diseño evoca a los agüistas del enclave y a las aguadoras, rememorando el impulso otorgado por figuras como Santiago Ramón y Cajal, quien certificó sus propiedades.

Además, la compañía estrena un museo virtual en su página web para acercar al público la evolución de la marca y su vínculo con el territorio ourensano.

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