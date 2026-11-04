Botella especial
Cabreiroá vuelve a su origen verinense por su 120 aniversario
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Cabreiroá, marca de agua de Corporación Hijos de Rivera, conmemora los 120 años de historia vinculada a su manantial. El recorrido arrancó en el año 1906 en Verín, cuando estas valiosas aguas fueron declaradas mineromedicinales y de utilidad pública.
Para celebrar este aniversario, la marca lanza una edición limitada en vidrio que reproduce su etiqueta original, homenajeando su centenaria trayectoria. El diseño evoca a los agüistas del enclave y a las aguadoras, rememorando el impulso otorgado por figuras como Santiago Ramón y Cajal, quien certificó sus propiedades.
Además, la compañía estrena un museo virtual en su página web para acercar al público la evolución de la marca y su vínculo con el territorio ourensano.
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