AUMENTO DA POBOACIÓN
O Concello de Verín pide usar a auga "responsablemente" pola maior demanda
AUMENTO DA POBOACIÓN
O Concello de Verín vén de publicar un bando no que solicita a colaboración da veciñanza para realizar un consumo “racional e responsable” da auga ante as altas temperaturas e o incremento da poboación durante o verán. O alcalde, Gerardo Seoane, aclarou que “non existe escaseza de auga”, pero si un aumento da demanda que está elevando o consumo habitual.
Segundo Seoane, o consumo sitúase normalmente arredor dos 4.000 metros cúbicos diarios e sobe ata os 5.000 nos meses de verán, capacidade do depósito municipal que se carga pola noite e que conta con auga “suficiente”. Non obstante, o alcalde apunta a que estes días estase rexistrando un gasto adicional “duns 800 metros cúbicos ao día”, o que obriga a activar pola tarde un bombeo adicional. Coas altas temperaturas, as bombas poden alcanzar rapidamente temperaturas elevadas, polo que o Concello instalou ventilación adicional para reducir o risco de que se quemen.
Entre as medidas adoptadas polo Concello figura o peche da rega en grandes superficies de Caldelas, A Preguiza e Fontenova. Seoane sinalou que se trata de zonas que son “facilmente recuperables” unha vez rematada a vaga de calor, mentres que outras superficies máis pequenas “poderían botarse a perder” de non regarse durante varios días e habería “que empezar de cero”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
AUMENTO DA POBOACIÓN
O Concello de Verín pide usar a auga "responsablemente" pola maior demanda
PLAYAS CERCA DE OURENSE
Dos refugios naturales de Galicia: el paraíso surfero de Ferrol y la ribera estival de Verín
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Tres heridos trasladados al hospital tras una salida de vía en la A-75 en Verín
HELICOPTERO MEDICALIZADO
Muere una mujer de 66 años en Verín tras caerse de un caballo
Lo último
PINGAS DE ORBALLO
Ir ou non ir
+ DEPORTE LA REGIÓN
El pilates animó a disfrutar del ejercicio saludable en Carballiño
El ejemplo de la Casa de Baños
MERCADOS Y DESFILES
Ribadavia prepara su gran viaje a la Edad Media con la 37 Festa da Istoria