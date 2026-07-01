Decenas de camiones lucirán sus mejores galas por las calles de Verín

La villa del Támega vuelve a vestirse de fiesta este sábado con motivo de la xuntanza de conductores en honor a San Cristovo, patrón del gremio de los transportistas. El epicentro de las celebraciones se sitúa en el barrio de San Antón, concretamente en el entorno de la lonja agropecuaria, donde se concentran la mayoría de las actividades programadas para la jornada.

Los actos comienzan a las 16,00 horas con el vistoso desfile de camiones engalanados, que recorren las principales arterias del centro de Verín mostrando el orgullo del sector y luciendo decoraciones originales. Posteriormente, la actividad regresa a San Antón, donde a media tarde se celebra la tradicional misa y procesión en honor al patrón. Este emotivo acto incluye un homenaje a los compañeros de profesión y está amenizado por las melodías de la Banda de Gaitas de O Riós.

A las 19,00 horas llega el momento del ocio familiar con música, sorteo de regalos y la entrega de premios, además de colchonetas e hinchables para el disfrute de los más pequeños. La música, de la mano de A Gramola, comienza a sonar a partir de las 20,30 horas, sirviendo de antesala para las cenas de confraternidad que tienen lugar en los restaurantes Brasil y San Roque, y para las que es imprescindible anotarse previamente.

Verbena

El broche de oro de la celebración llega pasada la medianoche con la celebración de una gran verbena popular, amenizada de nuevo por A Gramola. Asimismo, durante la velada se vive uno de los momentos más esperados de cada edición, la entrega de premios a los tres camiones que presuman de mejor decoración durante el desfile.