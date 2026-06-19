SIN CARNET, ITV NI SEGURO
Detienen a la conductora que se dio a la fuga tras arrastrar un agente en Verín
SIN CARNET, ITV NI SEGURO
Sobre las 18:45 horas de la tarde de este viernes se procedió finalmente a la detención de la conductora que se dio a la fuga en Verín tras arrastrar a un guardia civil durante un control de tráfico. Se le acusa de un presunto delito de atentado contra la autoridad y de otro contra la seguridad vial. Fue detenida en el pueblo de Vilela, del termino municipal de Cualedro, de la que es vecina.
La Guardia Civil estuvo buscando en la tarde de este viernes a una vecina de Verín que se dio a la fuga en su vehículo durante un control rutinario en Pazos. Tras comprobar que tenía el carnet retirado, los agentes procedieron a realizar más indagaciones, momento en el que la conductora se metió en el coche y arrancó dándose a la fuga.
Ese ese momento, un agente de Tráfico trató de detener a la infractora infructuosamente, sufriendo contusiones y otras heridas de consideración leve al ser arrastrado unos metros por el coche en movimiento. El agente fue trasladado por precaución al hospital comarcal, donde se le realizó una placa. El agente se encuentra con contusiones y erosiones en ambos brazos, así como con traumatismo en un pie.
En su huida, la conductora chocó contra un turismo con matrícula portuguesa, para continuar con su marcha posteriormente. Se trata de una vecina de Cualedro con múltiples antecedentes policiales y carencia de permiso de conducción. Su vehículo no posee ni ITV ni seguro.
La conductora está plenamente identificada y la Guardia Civil dará más detalles cuando proceda a su detención. Por el momento se ha establecido un dispositivo para localizar a la conductora.
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