Galicia y Portugal refuerzan la unión contra el fuego

Galicia y el Norte de Portugal consolidan su alianza estratégica para reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante los incendios forestales en las zonas fronterizas. La Consellería do Medio Rural reafirmó este miércoles este compromiso durante un encuentro con las autoridades y unidades de coordinación del Programa de cooperación Interreg V-A España-Portugal (Poctep), enfocado en seguir optimizando la gestión conjunta del territorio.

En el marco de este encuentro, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, presentó el proyecto europeo Interlumes. Esta iniciativa busca compartir conocimientos, experiencias y capacidades operativas entre ambos territorios, así como desarrollar infraestructuras y actuaciones conjuntas que permitan responder con mayor eficacia a las emergencias a ambos lados de la raya fronteriza.

Fruto directo de esta cooperación es la base aérea de Verín-Oímbra, la primera de carácter transfronterizo entre España y Portugal, que supuso una inversión de 5,5 millones. La instalación cuenta con una pista de aterrizaje de 1.200 metros, helipuerto para cuatro aeronaves, estacionamiento para seis aviones de carga en tierra, cuatro depósitos de agua, punto de repostaje de combustible, torre de control y un edificio de descanso para pilotos y brigadas.