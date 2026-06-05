Un homenaje a la vendimia, imagen de la XIX Feira do Viño de Monterrei

La propuesta seleccionada para ilustrar la Feira do Viño de Monterrei, obra de Carmen Alberto Rodríguez (Ferrol, 2003), ha sido la elegida de entre un total de 44 trabajos presentados al concurso impulsado por el Consello Regulador de la Denominación de Origen (D.O.) Monterrei.

El diseño elegido reproduce en acrílico a una vendimiadora vestida con la ropa tradicional con la que se realizaba este oficio manual. Rodríguez es una artista visual que se centra en la creación de piezas que no dejen indiferente al espectador, buscando que el público se replantee “sus propios valores”, resaltando el valor de lo cotidiano y haciendo “extraordinario lo ordinario”.

En cuanto a la programación cultural complementaria que acompañará las tres jornadas de la Feira do Viño, esta se irá desvelando en las próximas semanas.

Jurado

El jurado que ha elegido el cartel ganador ha estado formado por Manuel Vázquez, presidente del Consello Regulador; Alberto Fernández y Concepción Paradela, vocales de la entidad; Samanta Barreira, concelleira de Cultura, Conservatorio, Festexos e Turismo de Verín; María del Pilar Salgado, profesora de Artes y Oficios, y Xosé Rivada y Álex Araújo, artistas plásticos.