O PP critica os “bulos e mentiras” e defende a xestión do hospital de Verín

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SANIDADE PÚBLICA
A Comisión de Sanidade do PPdeG reuniuse este martes en Verín para analizar a situación do hospital comarcal e amosar o compromiso da Xunta coa atención sanitaria na zona, a poucos días de que teña lugar na vila a manifestación convocada para este sábado pola Comisión Delegada de Verín e a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Comarca de Monterrei.
A coordinadora de Sanidade do PPdeG, Encarna Amigo, explicou que o obxectivo da xuntanza era “combater os bulos e as mentiras que se están a xerar” sobre a sanidade pública na comarca. Amigo atribuíu as críticas a estratexias electorais de BNG e PSOE, afirmando que “o motivo é puramente político, na Plataforma hai xente que milita con cargos neses partidos”. Ademais, remarcou que “o verdadeiro problema que temos é a falta de médicos especialistas, un problema non só en Galicia, senón en España”, sinalando ao Goberno central como o responsable de “formar novos profesionais”. Concluíu afirmando que “temos unha sanidade excelente e temos a obriga de defendela”.
Pola súa parte, o xerente da área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, Santiago Camba, debullou as cifras de persoal e de actividade no centro, afirmando que “nos anos de vida do hospital nunca estivo tan ben cuberto como nestes momentos”. Camba destacou a estabilización dos traballadores, a incorporación de 15 novos médicos nos últimos dous anos e os bos indicadores nos tempos de espera, con medias de 30 días para consultas e menos de 60 para cirurxías. O xerente recorreu á máxima de “dato mata relato” para argumentar que o de Verín é un dos hospitais “con mellores resultados e máis completos” de Galicia.
Finalmente, Sandra Quintas, secretaria xeral do PP ourensán, insistiu na necesidade de tratar a xestión sanitaria de xeito obxectivo, sinalando que “hai que falar claro, pero con datos” e advertindo de que a sanidade “é demasiado importante para convertela nunha arma política, confundindo á cidadanía”.
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