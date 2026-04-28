PRESENTARON UN ESCRITO
O PP de Verín esixe “claridade e transparencia” sobre Fontenova
O Partido Popular de Verín vén de rexistrar un escrito no Concello solicitando de novo información sobre os pasos que se están a dar co proxecto da nova planta embotelladora de Fontenova. “Pedimos estes datos para manter informada á cidadanía e coñecer como está actuando o goberno local”, sinalan.
Entenden que o investimento para relanzar industrialmente Fontenova é “fundamental e estratéxico” para o futuro da vila, e por iso “nos preocupa a forma na que o bipartito PSOE-BNG leva a cabo os proxectos, saltándose os procedementos legais e os requisitos esixidos por outras administracións”, destacan
O PP de Verín insiste en que o grupo de goberno “non pode facer caso omiso” das solicitudes que “presentamos como oposición”. Engaden que ao último pleno levaron unha batería de preguntas das que o alcalde, Gerardo Seoane, e o tenente alcalde, Diego Lourenzo, “fixeron burla”.
Contenido patrocinado
