Verín abre las puertas del Punto de Encuentro Familiar

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó ayer las instalaciones del nuevo Punto de Encuentro Familiar (PEF) del municipio de Verín, coincidiendo con el inicio de su funcionamiento oficial. Este importante y necesario equipamiento social, que será gestionado por la Fundación Educativa y Social Dignidade, ha requerido una inversión autonómica total de 335.000 euros. Su finalidad primordial es preservar la relación entre los menores y sus parientes, garantizando el bienestar de la infancia en situaciones de desprotección derivadas de procesos judiciales o entornos fuertemente conflictivos.

El punto servirá para preservar la relación entre menores y familiares en situaciones de desprotección

Durante el exhaustivo recorrido institucional realizado ayer por la mañana, el representante autonómico detalló que la Administración invirtió cerca de 240.000 euros en la construcción del moderno inmueble. A esta cuantía inicial se suman 95.000 euros aportados por la Consellería de Política Social e Igualdad para adecuar el recinto exterior. Gracias a esta partida económica, el edificio se ha convertido en el primer PEF de toda Galicia en contar con una zona de ocio infantil propio que dispone de un cierre perimetral, bancos, árboles y columpios.

Lorena, supervisora de los puntos de encuentro de la Fundación Dignidade, agradeció la adjudicación del recurso mediante un concierto social financiado con más de 400.000 euros hasta el año 2029, indicando que los profesionales ofrecerán atención personalizada, intercambios seguros y visitas tuteladas. Además, implementarán un programa de parentalidad positiva destinado a orientar a familias en riesgo leve para evitar el desamparo.

Este espacio neutral facilitará el estricto cumplimiento del régimen de visitas tras separaciones o divorcios, asegurando los vínculos familiares en un entorno seguro.