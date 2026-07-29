Manzaneda, escenario del verano activo de 420 jóvenes

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó este martes a los participantes de la segunda de las cinco tandas del campamento de verano que se desarrolla en la estación de alta montaña de Manzaneda, dentro del programa Modo Verán Activo de la consellería de cultura, lingua e xuventude. En la provincia, esta iniciativa oferta 1.136 plazas, de las que 420 corresponden a este campamento, que se prolonga hasta el 31 de agosto.

Durante la visita, Pardo explicó que esta actividad, dirigida a niños y niñas de entre 9 y 12 años, combina ocio y formación a través de propuestas como tirolina, parque multiaventura, hípica, orientación o piscina, entre otras. Los participantes se alojan en el albergue Bibei, con diferentes instalaciones deportivas y de servicios para el desarrollo del campamento.

El delegado destacó que las actividades buscan mejorar competencias y habilidades de los jóvenes, al tiempo que fomentan el conocimiento de la geografía y del patrimonio natural y etnográfico de la provincia. Asimismo, señaló que contribuyen a facilitar la conciliación de las familias durante el periodo estival.

La campaña Modo Verán Activo 2026, que se desarrolla entre finales de junio y septiembre, alcanza este año las 11.932 plazas en toda Galicia, la cifra más alta desde su creación. La Xunta destina a este programa una inversión de 5,5 millones de euros, que financia campamentos, campos de voluntariado, intercambios juveniles y otras actividades de ocio educativo.