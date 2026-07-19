A vaquiña polo que vale

Puede que no exista en el mundo mayor rivalidad que la anglo-francesa. En 1328 Eduardo III, rey de Inglaterra, reclamó el trono de Francia y se enzarzaron en una guerra de cien años. Ayer, los enemigos íntimos, se volvieron a ver las caras pero en un duelo melancólico y fútil que lleva por premio una limosna.

Ambos llegaron alicaídos, diezmados tras sus debacles semifinalistas. Inglaterra se entregó cuando tocaba el cielo. Renunció al balón durante más de media hora en uno de los dislates más groseros de este Mundial. Ahí le dio la vuelta la albiceleste que venció por nervio y recuperó las Fakland, que ellos llaman Malvinas. En la final les espera un vendaval que azota Estados Unidos desde el 15 de junio. Ese descomunal siroco hispano que ya destruyó a Francia y que mañana soplará con toda su fuerza. Porque antes que de nadie, las Malvinas fueron españolas.

Se puede decir que el Mundial ha sido fiel al papel. Las cuatro primeras del ranking llegaron a semifinales. Pero las que juegan el último partido han seguido caminos bien diversos. Argentina no enfrentó a ningún rival por encima del Top 19 (Suiza) hasta la penúltima ronda que le regaló Tuchel. España domeñó a la 16ª (Uruguay), a la 5ª (Portugal), a la 7ª (Bélgica) y a la principal favorita y líder (Francia) en un in crescendo que la ha llevado hasta Argentina. Porque el monstruo de la última pantalla, somos nosotros.

Atrás queda la cabalística, la conspiranoia, las coincidencias y las profecías. Que si este Mundial se parece al de 2010. Lo de Messi y el último baile. El FIFA Gate y los árbitros. Yamal, la bañera y el 19. Se nos olvida que la copa es de fútbol y en ese terreno de acariciar la pelota con los pies, no hay espacio para los prestidigitadores, los dados o la marrullería. Porque no hay absolutamente nadie que le gane a España a eso. A fútbol.

España y Argentina no padecen la misma inquina que Inglaterra y Francia. Argentina es el país al que emigran más españoles y España es el país al que emigran más argentinos. Un encantador viceversa que hoy ha de ser enterrado por el balón.

Fútbol es fútbol. No hay más vuelta de hoja. “Amiguiños sí, pero a vaquiña polo que vale”.

@jesusprietodeportes