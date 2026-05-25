Verín se erige como la capital de las vespas y lambrettas

La ruta dio a conocer A Veiga do Seixo, en O Riós, un Concello que colabora junto al de Verín con la concentración.

El Vespa Club Verín, la única asociación de aficionados a las vespas y lambrettas que presume de tener un monumento dedicado a su pasión, cerró ayer la 14º edición de la concentración internacional con la que año tras año ponen a Verín y comarca en el mapa mundial de eventos de estas coloridas motos clásicas. Pese a estar formado por tan solo 40 socios, el club verinense organiza una cita que ya es referencia y que no para de crecer.

La gran novedad de este año fue la ampliación a dos días, con un prólogo el sábado por la tarde con el 1º concurso nacional de yincana en la Praza García Barbón. El certamen puso a prueba a varios moteros con un recorrido de obstáculos en el que no faltaron saltos ni zigzags ante un público numeroso. Para cerrar la jornada, nada mejor que una cena de confraternización en el emblemático Restaurante Brasil que reunió a 110 aficionados.

La yincana en la Praza García Barbón del sábado dejó imágenes espectaculares. | Vespa Club Verín

Ruta hasta O Riós

El domingo volvió a ser el día grande de la concentración. La céntrica Rúa Lisa se llenó de vespas y lambrettas de distintas procedencias, entre las que destacó el gran número de aficionados portugueses. Para coger fuerzas de cara a la ruta, la organización repartió cruasanes durante las inscripciones.

Tras realizar la tradicional foto de familia en el monumento en Verín, la caravana multicolor y motorizada enfiló una ruta de 70 kilómetros rumbo a la playa fluvial de A Veiga do Seixo, en O Riós, Concello que también colabora con el evento.

Foto de familia en la playa fluvial de A Veiga do Seixo (O Riós). | Vespa Club Verín

El fin de fiesta en la localidad orriolense tuvo lugar en el restaurante O Viaxeiro, que acogió una comida con más de 220 comensales. Durante la misma, el presidente del club verinense, Miguel Domínguez, desveló su nueva propuesta: la 1º prueba de regularidad en Vespa. Este novedoso recorrido unirá Verín con la Estación de Montaña de Manzaneda el próximo 19 de septiembre, con el apoyo de Xunta, Diputación,Vespa Club España y Vespa World Club.