BORRASCA LEONARDO
El Miño multiplica su caudal

Verín viste a borrasca Leonardo con chapeu e gabardina

XOVES DE COMPADRES

Os compadres desafían á choiva en Verín e deixan de pensar por unhas horas no caudal do Támega na primeira noite de troula do Entroido

Grupos de compadres heteroxéneos, unidos pola amizade, tomaron as rúas de Verín malia a choiva.
Grupos de compadres heteroxéneos, unidos pola amizade, tomaron as rúas de Verín malia a choiva. | Miguel Ángel

Tras un ano de agarda, Verín arrancou este xoves o seu Entroido, a celebración máis emblemática da vila, pero tamén a máis enxebre, patrimonio de todos e cada un dos seus veciños. Se en 2025 a vila vivía un Xoves de Compadres cun tempo case primaveral, desta vez o protagonista indiscutible, con permiso de Don Carnal, foi a borrasca.

A choiva e o vento foron os convidados dunha noite na que a gabardina deixou de ser unicamente o traxe de etiqueta, para converterse nunha protección máis contra a auga. Pero nin tan sequera os efectos de Leonardo, que leva varios días preocupando á veciñanza pola constante suba do caudal do río Támega, puideron amargar a festa. Os ánimos entroideiros xa hai tempo que desbordaran, e cando iso ocorre non hai tormenta que bote por terra as ganas de troula.

As mulleres tamén pisan forte no Xoves de Compadre e locen “bigote”.
As mulleres tamén pisan forte no Xoves de Compadre e locen “bigote”. | Miguel Ángel

Sombreiros, chapeus e gabardinas saíron do armario e tomaron as rúas do centro de Verín entre lusco e fusco. As cuadrillas de compadres, entre as que non faltaron grupos de mulleres, celebraron todos xuntos, brindando pola alegría compartida de que xa deron comezo os días máis bonitos do ano.

A velada foise abrindo paso igual que o Entroido: a base de abrazos, risas e reencontros. Con ou sen bigote, os compadres vestiron as súas mellores galas e sacaron a relucir a retranca, o ingrediente que nunca pode faltar entre copas de viño e paparotas de amigos.

Os verinenses deron a benvida o seu Entroido cunha noite de troula e compadreo.
Os verinenses deron a benvida o seu Entroido cunha noite de troula e compadreo. | Miguel Ángel

O maragato, sentenciado

Seguindo a tradición, a medianoite os compadres, fachos en man, conduciron nun carro ao Maragato a un xuízo que non deparou sorpresa. Trala súa queima, amenizada pola charanga Los Támega, deu inicio a festa na praza García Barbón con Enjoy Eventos, baixo a carpa instalada polo Concello. Pero se chove, que chova. Porque o Entroido de Verín xa está aquí.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats