Verín sumará 15 vivendas protexidas a través dun convenio coa Xunta

FOGARES ACCESIBLES

O Concello de Verín cedeu un solar de titularidade municipal para a construción dun edificio no que ofertará arredor de 15 vivendas protexidas a prezos "asequibles"

María M. Allegue, Gerardo Seoane e Pilar Fernández, na sinatura do convenio. | La Región

O Concello de Verín vén de cederlle á Xunta, de xeito gratuíto, unha parcela de 1.091 metros cadrados na avenida de Castela, tras asinar un convenio co Goberno autonómico para adherirse ao Programa de oferta de solo de titularidade das entidades locais para a construción de vivenda protexida.

Esta nova ferramenta outorga a Verín o apoio técnico para ofertar, mediante concurso público en réxime de libre concorrencia, esta parcela de titularidade municipal, antigo solar dos camioneiros cedido polo Ministerio hai un par de anos.

Neste terreo está prevista a construción dun edificio con baixo e tres plantas que ofrecerá unha cantidade aproximada de 15 vivendas protexidas, que poderán ser tanto en réxime de alugueiro como de venda. Ademais, facilitarase a información aos promotores, cooperativas e á cidadanía, en xeral, sobre os solos dispoñibles.

O Instituto Galego de Vivenda e Solo tamén se encargará da publicación do solo dispoñible, a redacción dos pregos de bases, os anuncios de licitación, a mesa de contratación e a valoración técnica das ofertas. Verín só terá que remitir a información sobre as parcelas a adxudicar, ditar a resolución de adxudicación e participar na mesa de contratación.

Na sinatura do acordo participaron o alcalde, Gerardo Seoane; a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue; o secretario xeral técnico da Consellería, Yago Borrajo, e a directora territorial en Ourense, Pilar Fernández.

“Vivenda asequible”

Seoane avanzou que as vivendas, que contarán cun prezo “moi asequible e incluso terán subvencións”, permitirán sobre todo á xente nova da vila “optar por mercar vivenda de nova construción e non ter que comprar casas vellas”. Verín convértese no segundo concello ourensán, trala Arnoia, en adherirse ao programa.

