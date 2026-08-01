PROGRAMACIÓN MUSICAL
La XIX Feira do Viño de Monterrei apuesta por un trío de cantantes gallegas
PROGRAMACIÓN MUSICAL
La XIX Feria do Viño de Monterrei sumará a su tradicional oferta vitivinícola un cartel musical de primer nivel con conciertos gratuitos en Verín de tres de las voces femeninas más reconocidas del panorama gallego: Sés, Miriam Rodríguez y Lucía Pérez.
La propuesta cultural busca atraer a diferentes generaciones y dinamizar la villa durante todo el fin de semana. Samanta Barreira, concelleira de Turismo, Cultura e Festexos, subraya que la programación “complementa a oferta enogastronómica da feira cun cartel musical de calidade, pensado para que veciños e visitantes poidan desfrutar dunha experiencia completa durante toda a fin de semana, reforzando a Feira do Viño como unha das grandes citas culturais e festivas do verán en Galicia”.
La encargada de abrir el cartel será María Xosé Silvar “Sés”, que actuará en la medianoche del viernes 7 al sábado 8 de agosto. Voz imprescindible de la música gallega contemporánea, presentará su noveno trabajo discográfico, “Nadando na incerteza”.
El sábado 8, también a las 00,00, tomará el relevo Miriam Rodríguez, exconcursante de Operación Triunfo y una de las artistas más consolidadas del pop español. La compositora coruñesa ofrecerá un potente directo en el que repasará los grandes éxitos de álbumes como “Cicatrices”, “La dirección de tu suerte” y “Líneas rojas”.
El broche final lo pondrá Lucía Pérez, el domingo 9 a las 23,00 con su gira “Tanto”. Con más de dos décadas de trayectoria en los escenarios, la lucense llegará a Verín acompañada por siete músicos y una cuidada puesta en escena.
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