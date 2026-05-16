El Campus de fútbol del Atlético regresa a Viana do Bolo

Tras el éxito de participación cosechado en ediciones anteriores, el campus de fútbol del Atlético de Madrid volverá a convertir a Viana do Bolo en uno de los grandes puntos de encuentro del deporte base durante este verano. La iniciativa, que año tras año gana protagonismo entre las familias y jóvenes aficionados al fútbol, regresará a la comarca de la mano de la empresa organizadora Pinchacarneira Ocio y Animación con una nueva edición cargada de actividades, aprendizaje y convivencia.

El campus se desarrollará entre los días 3 y 8 de agosto, y reunirá a niños dispuestos a disfrutar de una semana intensa en la que el fútbol será mucho más que un deporte. Durante esas jornadas, los participantes tendrán la oportunidad de perfeccionar aspectos técnicos y tácticos del juego, mejorar habilidades individuales y trabajar valores como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo y la convivencia.

Además de los entrenamientos y ejercicios específicos, la programación incluirá retos, dinámicas grupales, juegos y actividades orientadas a fomentar la diversión y el espíritu de equipo.

Desde la organización destacan que las inscripciones ya permanecen abiertas y recuerdan que las plazas son limitadas, por lo que recomiendan formalizar el proceso cuanto antes. Las personas interesadas en participar deberán cumplimentar el formulario habilitado por Pinchacarneira Ocio y Animación.