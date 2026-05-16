El Campus de fútbol del Atlético regresa a Viana do Bolo

3 Y 8 DE AGOSTO

Este verano, el campus del Atlético de Madrid regresa a Viana do Bolo con una nueva edición que combina formación deportiva, valores y actividades de ocio para jóvenes futbolistas.

Participantes durante el Campus del pasado año.
Participantes durante el Campus del pasado año.

Tras el éxito de participación cosechado en ediciones anteriores, el campus de fútbol del Atlético de Madrid volverá a convertir a Viana do Bolo en uno de los grandes puntos de encuentro del deporte base durante este verano. La iniciativa, que año tras año gana protagonismo entre las familias y jóvenes aficionados al fútbol, regresará a la comarca de la mano de la empresa organizadora Pinchacarneira Ocio y Animación con una nueva edición cargada de actividades, aprendizaje y convivencia.

El campus se desarrollará entre los días 3 y 8 de agosto, y reunirá a niños dispuestos a disfrutar de una semana intensa en la que el fútbol será mucho más que un deporte. Durante esas jornadas, los participantes tendrán la oportunidad de perfeccionar aspectos técnicos y tácticos del juego, mejorar habilidades individuales y trabajar valores como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo y la convivencia.

Además de los entrenamientos y ejercicios específicos, la programación incluirá retos, dinámicas grupales, juegos y actividades orientadas a fomentar la diversión y el espíritu de equipo.

Desde la organización destacan que las inscripciones ya permanecen abiertas y recuerdan que las plazas son limitadas, por lo que recomiendan formalizar el proceso cuanto antes. Las personas interesadas en participar deberán cumplimentar el formulario habilitado por Pinchacarneira Ocio y Animación.

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