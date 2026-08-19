Fradelo acoge la segunda edición de la romería “Non máis lumes”

La aldea de Fradelo, en Viana do Bolo, volverá a alzar la voz contra los incendios con la celebración de la segunda edición de la romería “Non máis lumes” el 30 de agosto, una jornada de convivencia y reivindicación que volverá a reunir a vecinos de localidades próximas en torno a la defensa y el cuidado de los montes en la capilla de San Ciriaco.

La cita, organizada por los vecinos de Fradelo y el párroco de la aldea, contará con la colaboración del Concello de Viana do Bolo y mantendrá el espíritu de unión que marcó la primera edición. La jornada incluirá una celebración religiosa y diferentes actividades pensadas para favorecer el encuentro entre los asistentes y poner en valor la implicación de los vecinos en la prevención y lucha contra los incendios forestales.

La propuesta gastronómica volverá a ser uno de los atractivos de la jornada, con un menú que incluirá pulpo y “porco ao espeto”, además de otros productos y dulces tradicionales. La música correrá a cargo de la Charanga Tatoo, que será la encargada de animar la jornada y prolongar el ambiente festivo.

Entradas a la venta

Los organizadores esperan repetir la buena acogida de la primera edición y consolidar esta romería como una cita anual para reivindicar el cuidado de los montes y reforzar la unión entre los vecinos. Los tickets ya están a la venta en el Bar Emigrante de Viana do Bolo para quienes quieran participar en la comida y en las actividades programadas.

Además, la jornada servirá para recordar el esfuerzo realizado por los vecinos durante los incendios y reconocer la importancia de la colaboración entre la población en momentos de especial dificultad. Desde la organización animan a la participación y confían en que esta segunda edición vuelva a convertirse en un punto de encuentro para compartir mesa, música y reivindicación.