El artista vianés Ángel Manuel Rodríguez Romero, conocido como Piquico, amplía su universo creativo con una propuesta que tiene de nuevo al Entroido como protagonista. Un cómic titulado “O feitizo do Entroido” se adentra en el imaginario de esta celebración ancestral desde una perspectiva onírica, festiva y cargada de humor.

Entre sus protagonistas destacan los Boteiros de Viana, junto a otras figuras como el Merdeiro de Vigo

El cómic, que verá la luz el próximo mes, supone un nuevo paso en la trayectoria artística del vianés, que abarca más de cuatro décadas. La obra parte de la evolución de su propio trabajo y recupera personajes, imágenes y creaciones que anteriormente habían tomado forma en pinturas y esculturas. A través del lenguaje del cómic, el artista construye un universo en el que conviven figuras tradicionales del Entroido gallego, referencias culturales y gastronómicas, y reflexiones de carácter poético, filosófico y estético.

Entre sus protagonistas destacan los boteiros de Viana, junto a otras figuras como el Merdeiro de Vigo y los fulións. La gastronomía tradicional también ocupa un lugar destacado, con productos tan representativos como la androlla y el cocido, que se incorporan a una narración surrealista en la que la cultura popular se mezcla con la imaginación y la sátira.

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“Mobiliario Vestido”

La actividad de Piquico también tendrá una nueva cita expositiva en la capital ourensana. Su muestra itinerante “Mobiliario Vestido” se instalará a partir del 17 de diciembre en la sala Dentalnova, situada en el número 28 de la calle Concordia, donde permanecerá hasta el 17 de febrero. La exposición reunirá piezas que ya forman parte del recorrido de la muestra junto a nuevas incorporaciones.