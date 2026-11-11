Viana do Bolo renueva el mirador de San Cibrao para mejorar su seguridad

El Concello de Viana do Bolo ha llevado a cabo una actuación de mejora y acondicionamiento en el mirador de San Cibrao, uno de los espacios más emblemáticos del municipio, con el objetivo de recuperar sus buenas condiciones y garantizar la seguridad de las personas que se acercan hasta este enclave para disfrutar de sus vistas.

Los trabajos realizados incluyeron la reparación de los elementos deteriorados, la renovación de las tablas de madera y de las barandillas, así como una limpieza general de todo el entorno. La intervención ha permitido mejorar notablemente el estado de este espacio, desde el que se puede contemplar una de las panorámicas más características de las Tierras del Bibei.

Desde el Gobierno municipal han aprovechado para expresar su preocupación por los destrozos y la acumulación de basura que, en ocasiones, se encuentran en espacios públicos y naturales del municipio.

Por este motivo, hacen un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración de vecinos y visitantes para contribuir al cuidado de estos lugares. Recuerdan que el mantenimiento de los espacios comunes es una tarea compartida.