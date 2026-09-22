ÚNICO NA COMARCA
Viana garante a continuidade do seu matadoiro municipal
ÚNICO NA COMARCA
O Matadoiro Municipal de Viana do Bolo garante a continuidade dun servizo esencial para o sector gandeiro da comarca e dos municipios da súa contorna. As instalacións inician unha nova etapa coa formalización do contrato coa nova empresa adxudicataria, Javier Blanco Rodríguez, asegurando así a continuidade dunha infraestrutura fundamental para facilitar aos produtores un servizo próximo e evitar desprazamentos a matadoiros máis afastados.
A sinatura do contrato pon fin á situación administrativa de precario na que se atopaba a explotación desde que rematara a anterior concesión, no ano 2016. A continuidade da actividade chegou a estar en risco a finais de 2025, cando a empresa que viña xestionando as instalacións comunicou á entidade local a súa renuncia e anunciou o posible cesamento do servizo.
Ante esta situación, o Concello de Viana do Bolo iniciou con carácter urxente o procedemento para garantir a súa continuidade. Unha primeira licitación, publicada en xaneiro, quedou deserta, polo que en abril se abriu un novo procedemento ao que se presentaron dúas ofertas. Finalmente, a concesión foi adxudicada a Javier Blanco Rodríguez, unha decisión aprobada polo pleno municipal o pasado 25 de xuño.
A continuidade destas instalacións ten unha especial relevancia para as explotacións gandeiras da zona. O matadoiro presta servizo non só aos produtores vianeses, senón tamén a gandeiros doutros concellos próximos evitando longos desprazamentos e reducindo os custos asociados ao transporte, un aspecto especialmente importante para pequenas e medianas explotacións.
O Concello destaca, de feito, que se trata actualmente “do único matadoiro en funcionamento na comarca”. O seu carácter supramunicipal non é novo: xa a comezos dos anos 2000 as instalacións recibían animais procedentes de concellos como A Mezquita, A Gudiña, Vilariño de Conso, Manzaneda, A Veiga e A Rúa, ademais dos de Viana do Bolo.
A permanencia do matadoiro contribúe, polo tanto, a manter un servizo próximo para o sector primario, facilitando aos gandeiros unha infraestrutura necesaria para desenvolver a súa actividade sen asumir os custos e a complexidade que implicaría trasladar os animais a instalacións máis afastadas.
Coa formalización da nova concesión, Viana do Bolo asegura a continuidade dun servizo que, pola súa localización e ámbito de actuación, constitúe unha infraestrutura de apoio para o tecido gandeiro. A súa actividade permite manter unha alternativa próxima para as pequenas e medianas explotacións, que poden realizar os sacrificios dos seus animais sen ter que asumir grandes desprazamentos.
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