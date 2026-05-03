Los amantes de las empanadas argentinas tienen un nuevo punto de encuentro en D Canasto
VIDA
O Canasto es un punto de encuentro en Xinzo de Limia donde la cercanía familiar de los Moyano y las especialidades argentinas brillan
La familia Moyano está al frente de O Canasto en su nueva etapa, un proyecto gastronómico que busca unir a la comunidad a través de la calidez argentina. Para ello ofrece un servicio integral que abarca desde desayunos y platos combinados hasta el clásico tapeo de pinchos y raciones. La gran protagonista de la carta es la empanada argentina, que se ha convertido en un éxito inmediato durante estos primeros días del establecimiento. Se trata de un nuevo punto de encuentro en Xinzo de Limia donde la cercanía familiar y las especialidades argentinas son las señas de identidad.
- Dirección: Rúa Alexandre Bóveda, 8, Xinzo de Limia
- Contacto: 608 428 746
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