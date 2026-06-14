Bar Dero, un lugar que sirve pizzas al estilo argentino y ocio variado para dinamizar el rural

A punto de cumplir su primer año, el Bar Dero se consolida en Castro Caldelas como un punto de encuentro que busca dinamizar la zona a través de la gastronomía y el entretenimiento. El gran reclamo del establecimiento son sus pizzas caseras al estilo argentino, un producto estrella que destaca por la libertad para diseñarla de los clientes, una oferta que completan con hamburguesas artesanales y una cuidada selección de más de 30 tipos de cervezas. Además de la comida y de celebrar cumpleaños y eventos vecinales, el local funciona como un centro de ocio con biblioteca, futbolín, billar, hockey de aire y máquinas recreativas arcade.

Dirección: Carretera OU-536, 54, Castro Caldelas

Horario: De martes a domingo, de 8,00 a 23,00 horas