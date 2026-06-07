O Mirador, un local familiar que une las cocinas de España y Colombia

O Mirador ha abierto sus puertas con un ambiente estrictamente familiar, capitaneado por Paola y su hija, Ani, con mucha ilusión e integrando lo mejor de las gastronomías española y colombiana. Por el momento, ofrecen la opción de plato y menú del día, además de su servicio habitual de cafetería, pero en las próximas semanas prevén ampliar el servicio de restaurante con carta. Su propuesta de cocina de fusión combina las tradiciones de ambas regiones en una misma mesa. De este modo, los comensales podrán combinar, por ejemplo, un primer plato de raíces latinas con un segundo de la cocina tradicional española, o terminar la experiencia gastronómica con un postre típico del país americano. Por el momento, las carrilleras de ternera o los postres de calados de plátano han tenido una gran acogida.

Dirección: Carretera de Cudeiro, 20, bajo, Ourense

Horario: De martes a domingo, de 09:00 a 22:00 horas