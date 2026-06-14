Despacho de comidas Casa Pepa ofrece un menú diario, propuestas vanguardistas y cocina fusión

Tras cuatro años cerrado desde la pandemia, el Despacho de Comidas Pepa ha reabierto sus puertas en A Rúa con una gran acogida y bajo una nueva gerencia que asumió el proyecto el pasado mes de febrero de la mano de una gran respuesta vecinal. La propuesta gastronómica destaca por combinar la cocina tradicional con toques modernos. De martes a domingo, tanto a mediodía como por la noche, el local ofrece un menú diario más asequible y básico para los días laborables, mientras que para los fines de semana reserva una propuesta más elaborada y vanguardista. Entre sus especialidades más populares destacan el pan bao de cangrejo crujiente o el original “falso ravioli”.

Dirección: Rúa Velázquez, 6, A Rúa

Horario: De martes a sábado en horario de comidas y cenas. Domingos sólo a mediodía