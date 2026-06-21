Bar A Rella, punto de encuentro para vecinos y visitantes con platos de la casa

El bar A Rella, en A Gudiña, cumple su primer medio año de trayectoria consolidándose como un punto de encuentro clave. El local cambió de gerencia el pasado mes de octubre y la valoración de estos primeros meses es muy positiva. Al tratarse de una zona estratégica de entrada y salida de Galicia, el local combina una clientela fiel de diario con mucha gente de paso. Con un horario ininterrumpido, A Rella cubre desde desayunos hasta cenas. Más allá de su servicio de cafetería, tienen una variada oferta de raciones, platos combinados, tapas y bocadillos. Destacan en la carta las especialidades que llevan el sello del local, como la hamburguesa Rella, el sándwich Rella o la pizza Rella, convertidos en platos estrella.

Dirección: Atallo, 1, A Gudiña

Horario: De lunes a viernes de 7:30 a cierre. Fines de semana, desde las 8:30