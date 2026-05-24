Casa Cascorro, un lugar con pinchos caseros y vocación de servicio a sus vecinos

Los nuevos gerentes de Casa Cascorro iniciaron su andadura a comienzos de este mes apostando por un trato cercano y una amplia variedad de pinchos. El local destaca por una amplia variedad de bollería y pinchos caseros, entre los que triunfan sus pizzas y la empanada de pollo, destacando como especialidad el pincho caliente de berenjena rebozada con tomate, queso y a elegir entre bacon o setas, que se ha convertido en el producto más demandado. Además, el local apuesta por la calidad en sus desayunos sirviendo café orgánico. Casa Cascorro funciona en horario corrido de 8 de la mañana hasta la noche, también como punto de recogida y entrega de paquetes y ya se preparan para tener venta de tabaco y lotería de la Once.

Dirección: Rúa Manuel Murguía, 5, Ourense

Horario: 988 253 787