Galue grill ofrece el sabor de la brasa y la cocina venezolana en A Valenzá

El restaurante Galue Grill se ha consolidado en A Valenzá como un punto de encuentro gastronómico de referencia gracias a una propuesta que combina la tradición de las carnes a la brasa con los sabores más auténticos de la cocina tradicional venezolana. Destaca por su versatilidad culinaria, con una carta en la que sobresalen cortes de carne a la parrilla como el entrecot, el churrasco, las chuletas, el secreto o el pollo. Todo junto a platos icónicos de Venezuela como arepas, empanadas, pabellón criollo, patacón y tequeños, además de hamburguesas gourmet y pizzas. Además, ofrece desayunos, bocadillos, tapas y raciones para un picoteo más informal, así como menú infantil y postres caseros.

Dirección: Avenida de Celanova, 45, A Valenzá

Horario: Lunes a jueves: de 08:00 a 23:00 (martes cerrado) / Viernes: de 08:00 a 00:00 / Fin de semana: de 09:30 a 00:00