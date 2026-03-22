Propuestas irresistibles con el pulpo como protagonista especial en Ernesto Patio Bar
CARTA VARIADA
Ernesto Patio Bar ofrece cada día un menú del día con opciones en función de la época. El pulpo en sus diversas presentaciones es una de sus productos estrella
En Ernesto Patio Bar se puede comenzar con un buen desayuno y hacer un alto en la jornada para tomarse un respiro mientras se disfruta de un vino, caña o refresco. Pero es a la hora de las comidas y cenas cuando, tan solo con traspasar sus puertas, uno siente que dentro se va a encontrar con la mejor gastronomía gallega. Así, al menú del día con diferentes opciones según la época y el mercado (de lunes a jueves, 15€) se le suma una carta llena de irresistibles propuestas: desde el pulpo en diferentes elaboraciones (“á feira”, a la parrilla sobre parmentier, en chupa chups con queso de Arzúa, en tosta de Pan de Cea o en carpaccio) a jarrete a baja temperatura con salsa española, pan bao con cochinita pibil o pescados como el rodaballo salvaje. Como colofón, postres caseros como la tarta de queso al horno, la de la abuela o el brownie.
- Dirección: Rosalía de Castro, 22, Carballiño
- Horario: De 09,00 a 01,00 horas (sábado desde las 10,00 y domingos desde las 11,00)
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