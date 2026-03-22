Propuestas irresistibles con el pulpo como protagonista especial en Ernesto Patio Bar

En Ernesto Patio Bar se puede comenzar con un buen desayuno y hacer un alto en la jornada para tomarse un respiro mientras se disfruta de un vino, caña o refresco. Pero es a la hora de las comidas y cenas cuando, tan solo con traspasar sus puertas, uno siente que dentro se va a encontrar con la mejor gastronomía gallega. Así, al menú del día con diferentes opciones según la época y el mercado (de lunes a jueves, 15€) se le suma una carta llena de irresistibles propuestas: desde el pulpo en diferentes elaboraciones (“á feira”, a la parrilla sobre parmentier, en chupa chups con queso de Arzúa, en tosta de Pan de Cea o en carpaccio) a jarrete a baja temperatura con salsa española, pan bao con cochinita pibil o pescados como el rodaballo salvaje. Como colofón, postres caseros como la tarta de queso al horno, la de la abuela o el brownie.

Dirección: Rosalía de Castro, 22, Carballiño

Horario: De 09,00 a 01,00 horas (sábado desde las 10,00 y domingos desde las 11,00)