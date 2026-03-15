Recetas de toda la vida para una cocina gallega tradicional en Mesón da Tía Matilde

30 AÑOS DE TRAYECTORIA

Los productos de cercanía son la base en Mesón da Tía Matilde para elaborar un menú lleno de tradición. Además, los miércoles ofrecen callos o los jueves carnes "ao caldeiro"

Manuela Borrajo en el Mesón da Tía Matilde, en la carretera de la Lonia.
Manuela Borrajo en el Mesón da Tía Matilde, en la carretera de la Lonia. | Miguel Ángel

Con 30 años de trayectoria, y nueva gerencia desde el pasado mes de octubre, pero manteniendo la buena cocina que le llevó a ganar una merecida fama, el Mesón da Tía Matilde es sinónimo de cocina de calidad, con la mejor materia prima y elaborada siguiendo las recetas tradicionales gallegas.

En su carta ofrecen una selección de primeros platos, y, como platos principales, carnes de primera elaboradas a la brasa de carbón. Y, como colofón, postres caseros de toda la vida como el arroz con leche o las filloas. Además, los miércoles ofrecen callos; los jueves, carnes “ao caldeiro”, y, los viernes, cocido. Lo que es común en todos ellos es su principal premisa: productos de cercanía y seleccionados.

  • Dirección: Carretera da Lonia, 24, Ourense
  • Horario: De 11,30 a 16,00 y de 19,00 a 23,30 horas. Lunes, cerrado

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