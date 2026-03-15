30 AÑOS DE TRAYECTORIA
Recetas de toda la vida para una cocina gallega tradicional en Mesón da Tía Matilde
30 AÑOS DE TRAYECTORIA
Con 30 años de trayectoria, y nueva gerencia desde el pasado mes de octubre, pero manteniendo la buena cocina que le llevó a ganar una merecida fama, el Mesón da Tía Matilde es sinónimo de cocina de calidad, con la mejor materia prima y elaborada siguiendo las recetas tradicionales gallegas.
En su carta ofrecen una selección de primeros platos, y, como platos principales, carnes de primera elaboradas a la brasa de carbón. Y, como colofón, postres caseros de toda la vida como el arroz con leche o las filloas. Además, los miércoles ofrecen callos; los jueves, carnes “ao caldeiro”, y, los viernes, cocido. Lo que es común en todos ellos es su principal premisa: productos de cercanía y seleccionados.
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