Los empresarios ourensanos urgen la “estratégica” A-76

El envejecimiento de la población ourensana, la falta de relevo generacional en el empleo o la escasez de perfiles cualificados son algunos de los factores que lastran el mercado laboral. Lo expuso el presidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), David Martínez, en la junta directiva, presencial y online, que este viernes se desarrolló en el complejo hostelero Paladium, de Vilamartín de Valdeorras. Una visita que persigue acercar su gestión a las comarcas; visibilizar y reconocer la labor de las asociaciones territoriales de empresarios, en esta ocasión de la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva), que preside Carlos Terán; y fomentar un conocimiento más directo de la realidad empresarial provincial.

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En su intervención, David Martínez también aludió a una inflación que se acelera (4,8 % en Galicia, en agosto), que presiona a pymes y autónomos y que es consecuencia del encarecimiento de la energía provocado por el conflicto Estados Unidos-Irán.

Terán, Pereira, De Miguel y Martínez.

El presidente de la CEO finalizó respaldando las reivindicaciones valdeorresas en materia de infraestructuras y servicios, urgiendo la futura autovía A-76, entre Ourense y Ponferrada, una infraestructura estratégica para la competitividad de las empresas de Valdeorras, pero también la mejora de la carretera N-120, la modernización y potenciación del ferrocarril, el refuerzo de las infraestructuras energéticas o la conectividad digital.

Pymes

Clausuró la cita Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), quien resaltó la importancia de unas pymes que “representan más del 99 % de las empresas españolas y que han demostrado una enorme capacidad de resistencia; pero no podemos conformarnos con que resistan: necesitamos que tengan margen para invertir, contratar, innovar y competir”. Para lograrlo, reclamó un entorno favorable a la creación de empresas, su continuidad y desarrollo, así como la inversión para crecer y crear empleo; un entorno en el que se eliminen cargas burocráticas y se aplique el principio Think Small First para legislar pensando en la realidad de las pymes, pues “cuidar a nuestras pymes significa cuidar a quienes generan cerca del 70 % del empleo, pero también mantener actividad en nuestros municipios, ofrecer oportunidades a nuestros jóvenes y conseguir que territorios como Ourense puedan construir su futuro desde sus propias empresas”.

La directiva de la CEO también visitó dos empresas de Aeva: Piscilor en Quiroga, que mostró su gerente, Silvia López, y la estación de bombeo de Iberdrola, de la mano de Miguel Ángel López, director de Generación Sil-Támega, y Francisco Silva, delegado de Iberdrola en Galicia.